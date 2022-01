Verkeershinder in Horpmaal en in Klein-Gelmen

Vanaf 2 februari gaat men werken uitvoeren aan de waterleiding in de Hopstraat in Horpmaal. — © frmi

De komende dagen kunnen enkele wegwerkzaamheden in Klein-Gelmen en Horpmaal voor wat verkeershinder zorgen.

Van 1 februari tot en met 4 maart kan je mogelijk hinder ondervinden in Klein-Gelmen vanaf het kruispunt van de Daalstraat met de Hampstraat tot aan de Kiezelstraat door het plaatsen van nutsleidingen voor Fluvius en Proximus. Hierbij moet onder de rijweg geboord worden.

Vanaf woensdag 2 februari gaat men ook werken uitvoeren aan de waterleiding in de Hopstraat in deelgemeente Horpmaal. Weggebruikers kunnen hiervan hinder ondervinden. De Hopstraat wordt twee dagen lang onderbroken waardoor een omleiding noodzakelijk is.

Voor alle mogelijke hinder binnen de gemeente, kan je online voortaan terecht op volgend webadres: www.heers.be/verkeer-en-omleidingen. (frmi)