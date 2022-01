Rosita vrolijkt wandelingen door Vrolingen op met beschilderde steentjes en bloempotjes

Wellen

Aan haar woning in Vrolingen heeft Rosita Ghijsens een plaatsje voorzien voor beschilderde bloempotjes, houtschijfjes en steentjes die ze zelf gemaakt heeft.

“Hier passeren heel wat wandelaars”, vertelt Rosita. “Zij mogen tijdens hun wandeling een van de dingen meenemen, ze ergens onderweg achterlaten of doorgeven en er iemand blij mee maken. Aan één voorwerp ben ik soms uren bezig. Een kleurtje geven, laten drogen, vernissen… En daarna mogen ze gaan zwerven.”

Omwille van haar gezondheid kan Rosita zelf niet gaan wandelen, maar ze is blij dat ze toch iets kan doen voor de vele wandelaars die passeren langs haar huisje in Vrolingen. “Het doet me veel plezier als ik zie dat kinderen en ouderen ze meenemen”, aldus Rosita. “Dat is mijn manier van genieten.” rudc