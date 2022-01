Leen Dendievel deelt foto van paniekaanval: “Ik vergelijk het met een hond die in mijn leven gekomen is”

Actrice, theatermaakster en schrijfster Leen Dendievel heeft op Instagram een foto gedeeld van een paniekaanval. Daarbij schrijft ze dat ze die aanvallen vergelijkt met een hond die in haar leven is gekomen. “In het begin bepaalde hij de tred, hij bepaalde waar en hoe snel we stapten en trok vaak aan de leiband. Nu mag die hond er zijn, wandel ik er op tijd en stond mee en draag ik er zorg voor.”

“Ik zou bij deze foto ‘daydreamer’ kunnen schrijven. De waarheid is dat mijn man deze foto drie jaar geleden heeft genomen tijdens een paniekaanval. Gisteren had ik ook een paniekaanval, maar had ik geen fut om het vast te leggen”, schrijft Dendievel op Instagram.

Tegenwoordig noemt ze het “een aanval van benauwdheid”. De reden daarvoor is dat ze niet meer in paniek schiet, maar dat het een vervelend gevoel blijft. “Ik weet nu waarom dit gevoel er gisteren was. Ik slaap slecht, ik heb wat opdrachten afgewerkt en ik had een échte zondag. Ik heb een boek gelezen, een beetje opgeruimd en voor de rest lekker genikst. Alleen maakte mijn lijf van die ruimte even gebruik om me te vertellen: ‘sta stil en verwerk wat je deze week hebt meegemaakt.’”

Ze gaat verder door te zeggen dat ze die aanvallen vergelijkt met een hond die in haar leven is gekomen. “In het begin bepaalde hij de tred, hij bepaalde waar en hoe snel we stapten en trok vaak aan de leiband. Lees: paniek. Nu mag die hond er zijn, wandel ik er op tijd en stond mee en draag ik er zorg voor. Lees: zelfzorg. Ik bepaal de gang. Ik heb niet geprobeerd deze hond aan de deur te zetten, dan wel mee te leren samenleven. En daar ben ik blij om. Ik ken mezelf nu beter. Angst heeft me al vaak een spiegel voorgehouden. Ik draag meer zorg voor mezelf.”

Dendievel sluit af door te zeggen dat ze de komende week ‘traag’ gaat leven. “Geen gejaagdheid toelaten, zelf wandelen, lezen, voldoende proberen te slapen, orde scheppen. Kortom: mijn batterij opladen.”

Dendievel verwijst ook naar haar boek Asem waarin ze over haar ervaringen met angst- en paniekaanvallen schrijft.