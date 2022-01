Adrie van der Poel fileert de Belgische tactiek op het WK veldrijden: “Ze reden niet om zelf te winnen”

“Je zag in de beginfase dat ze constant naar Pidcock zaten te kijken, om te zorgen dat hij niet in de positie kwam die hij graag zou willen. Ze reden dus niet om zelf te winnen, maar om Pidcock te doen verliezen. Dat is een tactiek die helemaal fout is, je gaat namelijk niet uit van eigen kracht”, aldus de Nederlander bij Wielerflits. “De Belgen kwamen er af en toe heel storend tussen rijden. Maar dat moet je bij Pidcock niet doen, hem een klein beetje kennende. Dan fok je hem alleen maar op en werkt je tactiek juist averechts.”

“Of België iets anders had kunnen doen om wél te winnen? Moeilijk, denk ik. Ja, Wout van Aert sturen. Pidcock had Wout er hier niet afgereden. De bochtentechniek van de Brit is wel fenomenaal, Wout is daar minder in. Maar op vermogen had Van Aert dat wel goed gemaakt. Maar ik denk dat je ook eerlijk moet zijn: Pidcock was acht rondes lang de beste op de lange klim. Het podium geeft de verhoudingen eigenlijk heel goed weer: Pidcock was de sterkste en Lars de beste van de rest.”