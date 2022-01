Drie nieuwe combi’s voor lokale politie

Tongeren

De burgemeester van Tongeren mocht aan de korpschef de sleutels overhandigen van drie nieuwe combi’s voor de lokale politie Tongeren-Herstappe. Twee via een leasingcontract en de derde werd aangekocht. Alle drie combi’s zijn van het type Volkswagen Transporter, diesel 150 PK, met automatische versnelling.

“Voor de interventievoertuigen opteren we voor leasing, want die worden gebruikt door verschillende bestuurders en er wordt zo’n 200.000 kilometer mee afgelegd in drie jaar”, vertelt korpschef Geert Luyaert. “Bij autopech kan men ook sneller een vervangvoertuig krijgen. De voertuigen van de wijkagenten en de recherche hebben meestal een levensduur van 10 tot 12 jaar. Daarom worden die aangekocht.” diro