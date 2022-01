Geluidsoverlast en grondverzet arseenfabriek

Door corona werd het geplande bezoek en overleg omtrent de komst van de F 35 met de vliegbasis Kleine Brogel uitgesteld deelde burgemeester Stijn Van Baelen mee: “Ondertussen wachten we op het antwoord van de minister van landsverdediging en wordt er een nieuwe afspraak met de luchtmachtbasis gemaakt”.

De aanleg van vrijliggende fietspaden in Reppel, langs de N 763 Peer-Bree, verloopt erg vlot. De nutsleidingen en ook de fundering voor de fietspaden worden momenteel aangelegd. Op het voormalige bedrijfsterrein heeft de aannemer grond gestockeerd. “Vervuilde gronden uit de omgeving van de arseenfabriek. Wie controleert en voert toezicht uit over de behandeling en afvoer van deze vervuilde gronden? “ wilde raadslid Martens weten.

Schepen Vanmierlo (Samen) heeft er alle vertrouwen in dat het grondverzet op deze werf conform de regels zal gebeuren. “We weten van vervuilde gronden rond de oude arseenfabriek in Reppel. Bij dit grondverzet volgt de aannemer strikt alle regels. Gemeente Oudsbergen is opdrachtgever en samen met AWV staan zij in voor de regelgeving en opvolging.”

In 2020 bij de aanvang van de werken gebeurde er een eerste bodemonderzoek. “Daarbij werd een procedure voor behandeling vastgelegd voor het grondverzet. Ook de afvoer van de vervuilde gronden onder code 900+. Die afvoer gebeurt veilig, onder toezicht en in overleg met de bevoegde diensten”, besluit Vanmierlo. (RDr)