Jong en oud leert pickleballen in sporthal van Heers

Heers

Iedere maandag kunnen sportievelingen in de sporthal van Heers kennismaken met pickleball. “Pickleball is een sociale en laagdrempelige racketsport die elementen van badminton, tennis en tafeltennis combineert”, legt initiatiefnemer Hendrik Cortens uit.

“Deze sport bestaat wereldwijd al zestig jaar en is ontstaan in Amerika als strandspel. Het wordt hier zowel binnen als buiten gespeeld op een badmintonveld met een harde racket en een met gaten geperforeerde plastieken bal. Het kan gespeeld worden door jong en oud en is gemakkelijk aan te leren. Je hoeft dus geen enkele ervaring te hebben met een racketsport. In Amerika is pickleball een gigantische hype, maar hier blijft het nog onder de radar door het succes van padel.”

Hendrik leerde de sport in 2019 kennen en startte in april 2021 een eigen club op onder de naam Pickleball Limburg. “We zijn de enige pickleballclub in Limburg”, vertelt Hendrik. “Onze thuisbasis zijn de buitenterreinen aan de Hoenshovenstraat in Hoepertingen, maar tijdens de wintermaanden spelen we in de sporthallen van Alken, Borgloon, Rapertingen, Sint-Truiden en sinds half november ook in Heers. We zijn nu in totaal met 70 leden, maar dat aantal groeit wekelijks. Geïnteresseerden kunnen hier de eerste kneepjes leren en enkele weken gratis komen proberen.” frmi