Rapport ‘partygate’ gepubliceerd: “Leiderschap heeft gefaald”

Topambtenaar Sue Gray heeft haar rapport over de vermeende feestjes in de tuin van de ambtswoning van premier Boris Johnson overgemaakt aan Downing Street. Het rapport werd maandagnamiddag ook online gepubliceerd. In het rapport staat dat er “gefaald werd in leiderschap en oordeel”.

Sue Gray had de opdracht gekregen een onderzoek in te stellen naar de feestjes die tijdens de lockdown gehouden zouden zijn in de tuin van de ambtswoning van Johnson. De premier zelf heeft de incidenten al enkele keren besproken en zei niet overtuigd te zijn van het feit dat het om ‘feestjes’ ging. Hij zei dat het om werkgerelateerde bijeenkomsten ging en dat er daardoor geen regels overtreden werden.

Het rapport van Gray werd maandagnamiddag online gepubliceerd. Daarin staan enkele ‘algemene bevindingen’. Zo valt te lezen dat een deel van het gedrag rond deze bijeenkomsten “moeilijk te rechtvaardigen valt tegen de achtergrond van de pandemie, toen de regering de burgers vroeg verregaande beperkingen in hun leven te aanvaarden.”

Maar Gray schrijft ook dat de bijeenkomsten getuigen van “een ernstig verzuim om niet alleen de hoge normen in acht te nemen die werden verwacht van degenen in het hart van de regering, maar ook de normen die in die tijd van de gehele Britse bevolking werden verwacht.”

“Soms lijkt het erop dat er te weinig werd nagedacht over wat er in het hele land gebeurde bij het overwegen van de gepastheid van sommige van deze bijeenkomsten, de risico’s die zij inhielden voor de volksgezondheid en de manier waarop zij voor het publiek zouden kunnen overkomen. Het leiderschap en het beoordelingsvermogen van verschillende delen van Downing Street 10 en het kabinet (van Johnson, red.) hebben op verschillende momenten gefaald. Sommige evenementen hadden niet mogen plaatsvinden. Andere gebeurtenissen hadden zich niet mogen ontwikkelen zoals ze zich hebben ontwikkeld.”

Sue Gray zou naar zestien verschillende bijeenkomsten gekeken hebben. Sommigen daarvan vonden op dezelfde dag plaats. Twaalf van die bijeenkomsten zijn nu ook onderdeel van het onderzoek van de politie. Het rapport is het resultaat van interviews met zeventig mensen die zestien evenementen hebben bijgewoond. De gepubliceerde versie van het document wordt als “update” omschreven. Het is niet duidelijk of het volledige rapport bekendgemaakt zal worden. De Londense politie had eerder gevraagd om in het rapport zo weinig mogelijk te melden over feiten die het korps zelf nog onderzoekt.

Premier Boris Johnson zal om 16.30 uur (Belgische tijd) een verklaring afleggen in het Britse Lagerhuis over het rapport.

