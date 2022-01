Koning Willem-Alexander wilde zijn troon opgeven voor Máxima

De Nederlandse koning Willem-Alexander (54) was bereid om in 2001 troonsafstand te doen zodat hij met Máxima Zorreguieta (50) zou mogen trouwen. Dat blijkt uit de vierdelige documentaire Een porseleinen huwelijk.

De documentaire die vanaf maandag te zien is op de Nederlandse omroep BNNVARA toont de aanloop naar het koninklijk huwelijk tussen de toenmalige kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta. Dat aan de hand van een reeks vertrouwelijke gesprekken, archiefmateriaal en interviews.

De makers konden ook niet eerder openbaar gemaakte verslagen van gesprekken tussen de Nederlandse minister van Staat Max van der Stoel en de kroonprins inkijken. Daaruit blijkt dat er meningsverschillen waren tussen de toenmalige premier Wim Kok, de kroonprins en koningin Beatrix over de vader van Maxima. De premier vond dat Jorge Zorreguieta niet aanwezig kon zijn op het huwelijk. Dat omdat de man tijdens de Argentijnse dictatuur deel had uitgemaakt van de burgerregering.

Die discussie zou bijna tot een constitutionele crisis geleid hebben. Willem-Alexander zou gedreigd hebben met een troonsafstand als hij niet zou mogen trouwen met Máxima. De Eerste en Tweede Kamer moeten volgens de Nederlandse grondwet namelijk toestemming geven voor een huwelijk van leden van de Koninklijke familie, maar destijds was het dus niet zeker of die goedkeuring er zou komen.

Uiteindelijk ging de regering toch akkoord met het huwelijk doordat Jorge Zorreguieta zou verklaard hebben niet aanwezig te zijn op het trouwfeest.

In 2002 trouwden Willem-Alexander en Máxima dan toch. In 2013 nam hij de troon over van zijn moeder koningin Beatrix. Willem-Alexander en Máxima hebben drie dochters: kroonprinses Amalia, en prinsessen Alexia en Ariane.

© ISOPIX

© EPA-EFE

(sgg)