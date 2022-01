GEMEENTERAAD. Pelt legt 540.000 euro op tafel voor uitbreiding centrum Lindelhoeven

Pelt

Grondaankoop: De gemeenteraad ging akkoord om in de Kapelstraat (Lindelhoeven) voor 540.000 euro een acht percelen grond (ruim 31 are) aan te kopen. De aankoop kadert in de verdere uitvoering van het RUP Lindel waar men onder meer voorziet in het realiseren van twee trage verbindingen/zachte assen door het binnengebied van Lindel-centrum. Schepen Fransen (CD&V): “Eén van beide assen betreft een oost-westverbinding door de site. De aankoop maakt het mogelijk om deze as te realiseren en daarbij voldoende openheid in het gebied te verankeren, als compensatie voor verdere ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving.”

Belasting voor bouwers: Wie in Pelt gebruikmaakt van de openbare weg voor private werken moet daarop belasting betalen. Het reglement werd nu bijgesteld na herhaalde klachten. Raadslid Vissers (Lijst Vissers) stemde tegen de wijziging omdat ze niet retroactief werkt en onderscheid maakte tussen iemand die een huis bouwt of een aannemer bij een appartementencomplex. Volgens Vissers zijn al wat mensen de dupe geweest van de regelgeving. “Klacht indienen kost 100 euro kost en men vangt bot. Geen leuke kennismaking voor nieuwe inwoners”, stelde het raadslid. Volgens Vissers liet de controle ook in het verleden na en moet men (ver)bouwers beter informeren. Deze belasting moet worden betaald voor innames van de openbare weg van langer dan 14 kalenderdagen en brengt Pelt op jaarbasis 200.000 euro op.

Vlaamse ombudsdienst: Pelt verlengt de samenwerking met de Vlaamse Ombudsdienst, die normaliter einde februari ‘22 verloopt, voor onbepaalde duur. De vergoeding bedraagt 0,05 euro/inwoner per jaar (1.600 euro per jaar) . Linda Vissers (Lijst Vissers) vroeg het bestuur het bestaan en functioneren van de Vlaams Ombudsdienst meer bekendheid te geven bij de inwoners via het gemeenteblad.