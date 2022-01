Fifty-One Club Hasselt wil kinderen meer buiten laten spelen met nieuwe strip

Hasselt

Fifty-One Club Hasselt wil de 6.000 kinderen van de Hasseltse basisscholen opnieuw leren slengske schejte, éût te pot schejte, loenkerke spele, piente jellen, mââslat lóépe, twej kaptaans kejze en nog veel meer.

“Onze kinderen moeten dringend weg van hun computer en weer meer naar buiten”, vinden Robert Gysemans en Tony Klinkers van Fifty-One Club Hasselt. “Daarom brengen we een stripverhaal uit onder de titel Wieë spielt ter mej? waarin de oude volksspelen uitgelegd worden. Dat doen we in het Hasselts, want we willen de kinderen ook hun eigen streektaal laten ontdekken. Uiteraard hebben we voor een vertaling in het AN gezorgd voor wie het Hessels niet verstaat.”

“Omdat er verschillende knikkerspelen in de strip staan, hebben we via een oproep in de krant en op TVL 30.000 knikkers ingezameld”, klinkt het. “Deze week beginnen we met de verdeling van de strips en de knikkers. Op de school die het best scoort op onze prijsvraag, ligt er nog een cheque van 500 euro te wachten.” raru