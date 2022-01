Kleutertjes van ’t Goudhaantje leren dialect tijdens Poëzieweek

Nieuwerkerken

Van 27 januari tot 2 februari is het Poëzieweek en dat weten ze ook in de gemeentelijke kleuterschool ’t Goudhaantje in Binderveld. Een bijzondere gast, die bijzonder veel gelijkenissen vertoonde met gewezen leerkracht en directrice Nady Graulus, kwam de kleuters een gedichtje aanleren.

De kleuters leren wel vaker versjes, maar dit was echt wel een bijzonder gedicht, eentje dat al lang meegaat in Binderveld: “Pierre Lageir lag onder zen keir. Hé kos zen keir nie vuure en gonk no de gebuure. De gebuure warre nie taas, hij gonk not stadhaas. Het stadhaas was gesloute, hij goeide daur de raute. De sjampetter dee kwam aat en houde hum op z’n snaat.” Voor de kinderen meteen een gelegenheid om wat dialectwoorden te leren. “Bovendien had onze speciale gast ook voor de kinderen een leuke hoed of bijzonder hoofddeksel meegebracht”, vertelt directrice Brigitte Schepers. “Ze vonden het geweldig om op die manier een gedicht te leren en ze waren er dan ook heel snel mee weg.” len