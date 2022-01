Herbesmettingen nemen toe: hoe gevaarlijk is een tweede keer corona krijgen?

Drie miljoen Belgen raakten de afgelopen twee jaar al (zeker) besmet met het coronavirus. Maar dat is jammer genoeg geen garantie op immuniteit: het aantal herbesmettingen stijgt zelfs door de opmars van de omikronvariant. En dan zijn er nog die nieuwe subvarianten die roet in het eten strooien. Maar kan je nog besmet raken als je al omikron had? En kan je dan ook ernstig ziek worden? Experts beantwoorden de vragen.