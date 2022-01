Chiro Mikado Alken speelt op zotte plaatsen

Alken

De meisjeschiro Mikado Alken houdt van buitenspelen. “We doen dat erg graag ja, zelfs op de meest onverwachte plaatsen”, klinkt het. “Waarom bijvoorbeeld eens niet voor het gemeentehuis? Elk weekend ravotten we graag in openlucht. Zo werden onze Aspi’s, de 16- tot 18-jarigen, uitgedaagd om te spelen op de zotste plaatsen in heel het dorp. De jongste leden bleven aan de lokalen en konden daar al hun energie kwijt tijdens een spelletje ‘Schipper mag ik overvaren’, ’10 tellen in de jungle’ en ’Etalagepoppen’. Zij gingen moe maar tevreden en met grasgroene knieën naar huis.” De Chiro-leiding kijkt alvast uit naar nog meer van die toffe zaterdagen. rudc