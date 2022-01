Ruim honderd sympathisanten op bedevaart naar Klein Lourdes voor coronapatiënt Guido

Riemst

Bijna twee maanden geleden raakte Guido Kerkhofs (63) uit Vlijtingen besmet met het coronavirus. Hij werd ernstig ziek, mede door een onderliggende aandoening. Al acht weken ligt hij in coma en intussen wordt hij verzorgd op de intensive care-afdeling van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

Op initiatief van enkele vrienden van Guido’s geliefde voetbalclub Vroenhoven VV trokken zondagvoormiddag meer dan honderd vrienden, kennissen en sympathisanten samen met een aantal familieleden voor Guido op pelgrimstocht naar het bedevaartsoord Klein Lourdes in Bitsingen.

Als gewezen bakker is Guido erg gekend in Riemst. Hij verzorgde er de bestellingen aan huis. Toen hij met de stiel stopte, ging hij in de papierfabriek van Sappi in Maastricht werken. Ook daar is hij erg geliefd. “Dat er zoveel mensen meestappen, is geweldig”, vertellen Guido’s vrienden en initiatiefnemers Vital Crauwels en Gerard Straetermans. De pelgrimage verliep via Heukelom, Zichen-Zussen-Bolder en Val-Meer naar de Mariagrot in Bassenge. Zowel op de heen- als terugweg werd er even halt gehouden voor een verfrissing, terwijl er in Bitsingen zelf gratis broodjes werden aangeboden. (eva)