Nieuw: verhuur van elektrische steps aan Thor Park om door Nationaal Park te zoeven

Zoef rekent onder meer op toeristen en bedrijven die zo aan teambuilding kunnen doen. “En ook op bewoners die hun stad op een unieke manier willen verkennen”, zegt Gunnar Deckers, oprichter van Zoef. Volgens Karel Kriekemans, schepen van Toerisme en Lobiliteit, is het bedrijf complementair met het Thor Park. “Het is milieuvriendelijk, vernieuwend en leuk om er mee door de 12.000 hectare van het Nationaal Park Hoge Kempen te rijden.” Opmerkelijk is de samenwerking met het opleidingscentrum Syntra dat gevestigd is in de 2-campus. “In de shop van Zoef worden de steps niet onderhouden of hersteld”, zegt Jorn Vanhees, van e-mobility bij Syntra en de PXL. “Maar dat kan wel op enkele honderden meters verder bij ons. Zoef kan gebruik maken van ons T2-labo terwijl wij in ruil praktijkgerichte workshops en didactisch materiaal voor onze cursisten krijgen. En daar zijn we blij mee.” De snelheid van de steps is gelimiteerd tot maximum 25 kilometer per uur en de actieradius ligt tussen de 35 en 45 kilometer. De huurprijs voor een step met vertrek tussen 10.30 uur en 13 uur en weer inleveren om 17.30 uur bedraagt 30 euro. Wil je de step elders laten ophalen door het bedrijf dan bedraagt de huurprijs 33 euro. De waarborg is in beide gevallen150 euro. (cn)

www.zoefsteps.be