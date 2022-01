Boris Johnson heeft rapport over ‘partygate’ ontvangen: wellicht later vandaag toespraak van premier

Het zijn spannende uren in het Verenigd Koninkrijk. Topambtenaar Sue Gray heeft haar rapport over de vermeende feestjes in de tuin van de ambtswoning van premier Boris Johnson overgemaakt aan Downing Street. Verwacht wordt dat Johnson binnen enkele uren zijn landgenoten toespreekt.

“We kunnen bevestigen dat Sue Gray een rapport over haar onderzoek heeft overgemaakt aan de premier”, heeft een woordvoerster van Johnson gezegd aan Britse media. Wat in het rapport staat, is nu de vraag waar het Verenigd Koninkrijk een antwoord op wilt.

Gray had de opdracht gekregen een onderzoek in te stellen naar de feestjes die tijdens de lockdown gehouden zouden zijn in de tuin van de ambtswoning van Johnson. De Britse premier heeft zelf al aangegeven niet overtuigd te zijn dat het om “feestjes” ging en zaaide twijfel over het feit of wat daar gebeurde tegen de regels inging.

De vraag is maar hoe diep het rapport ingaat op de feestjes. De politie had vorige week nog gevraagd niet te diep in te gaan op zaken waar het korps zelf een onderzoek naar voert. Het kabinet van de premier heeft beloofd dat Johnson verantwoording zal afleggen zodra hij het rapport gelezen heeft. Wellicht is dat later vandaag.