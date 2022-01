Van cocaïnesmokkel naar dieselfraude: vriend van de Aquino’s riskeert gigaboete

Maandag tekende S. U. present in de Hasseltse correctionele rechtbank. De vijftiger verscheen er eerder al voor de smokkel van 15 miljoen xtc-pillen waarvoor hij samenwerkte met de vermoorde Silvio Aquino. Het kwam hem op 6 jaar cel te staan. Daarnaast kreeg de naar Leopoldsburg uitgeweken Maasmechelaar ook al eens 40 maanden cel voor grootschalige cocaïnetransporten van Zuid-Amerika naar Europa. Ook toen werkte hij samen met de Aquino-clan.

Grote winsten

Deze keer handelde hij voor eigen rekening. Op de Staatsbaan in Ham baatte S. U. tussen januari en april 2019 zonder vergunning een pompstation uit. Tijdens een controle op 3 april 2019 kon de betichte evenmin een voorraadregister voorleggen. Wat hem extra duur kan komen te staan, is dat hij geen accijnzen en energietaks betaalde op 175.000 liter diesel. Op dergelijke fraude staan boetes die oplopen van vijf tot tien maal het ontdoken bedrag. In dit geval gaat het om ruim een miljoen euro. “Op korte termijn kan men zeer grote winsten genereren”, sprak advocaat Dennis Derwae voor Douane en Accijnzen. Het parket vorderde 9 maanden cel voor de vijftiger. Een leverancier van de diesel hangt 6 maanden cel boven het hoofd.

Disproportioneel

Liesbeth Meirens, advocate van S. U., verklaarde dat haar cliënt te goeder trouw had gehandeld. “Hij was nieuw in de business en ging ervan uit dat alles in orde was. Net zoals de vergunning voor de verkoop van tabak en alcohol die er wel was. Bovendien heeft hij onmiddellijk na de controle zijn erkenning gekregen. Ook had mijn cliënt een softwarepakket aangekocht waardoor hij dacht dat er geen problemen met zijn voorraadregister waren.” De advocate hekelde tot slot nog de hoogte van de geëiste boete. “Disproportioneel. Als hij dat moet betalen, is hij burgerlijk dood.” S. U. herhaalde ook nog eens dat er geen kwaad opzet bij betrokken was. “Ik ging ervan uit dat alles tiptop in orde was. Zes keer ben ik persoonlijk langs geweest bij FOD Financiën in de Voorstraat in Hasselt om me te bevragen.” Vonnis op 28 februari.