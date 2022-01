100 kaarsjes voor Hortense Saenen, die jarenlang ijssalon uitbaatte in Diest

Diest

Waar een wil is, is een weg. Dat is het motto van Hortense Saenen. En wat voor een. Haar wil leverde haar een verjaardagstaart met honderd kaarsjes op. Hortense werd op 24 januari 1922 als vijfde van zeven kinderen geboren in het gezin Saenen in Diest. Haar vader werkte in de mijn.

In een dancing in Molenstede leerde Hortense François Tiereliers kennen, met wie ze op 22 januari 1944 in het huwelijksbootje stapte. “Samen bouwden we een ijszaak uit” ,vertelt Hortense. “François ging met de ijskar de baan op, terwijl ik de gasten met ons zelfgemaakt ijs verwende in ons ijssalon Tiereliers.” Het koppel kreeg vier kinderen. Hun oudste zoon Jimmy overleed helaas in 1965 op 21-jarige leeftijd. François overleed een jaar later, in januari 1996, kort voor zijn 73ste verjaardag. “Na zijn overlijden ben ik verhuisd, maar ik ben altijd in Diest blijven wonen”, vertelt Hortense.

“Mijn geheim om honderd jaar te worden? Hard werken en tevreden zijn met wat het leven je biedt”, zegt de kranige 100-jarige. En misschien speelt de lekkernij van eigen huis ook wel een rol. “Ik heb altijd graag ijs gegeten. Pistache is mijn favoriete smaak.” Hortense is nog heel zelfstandig en blaakt nog van gezondheid. “De dokter hoeft maar één keer per maand langs te komen, louter voor een controlebezoek”, lacht ze. lw

Hortense in weetjes

Geboortedatum: 24 januari 1922

Geboorteplaats: Diest

Beroep: uitbater ijssalon

Echtgenoot: François Tiereliers († 1996)

Kinderen: Jimmy († 1965), Jacqui (75), Rita (73) en André (69)

Kleinkinderen: Ronny (49), Yves († 1993), Sven (48), Kelly (42) en David (46)

Achterkleinkinderen: Gwendy (27), Jeffrey (25), Rens (18) Kian en Jana (12)