Het Lichthuis viert poëzieweek met dialect, op maat gemaakte en takeaway-gedichten

Van 27 januari tot 2 februari wordt ook in het Lichthuis de poëzieweek gevierd. Tijdens het grootste poëziefeest van de lage landen kwam Stan Mardaga op vrijdag al langs in de nieuwe bibliotheek van As om zijn mooiste dialectgedichten voor te lezen, op dinsdag 1 februari is hij nog eens van de partij.

Voor een gedicht op maat moest je dan weer op zaterdag 29 januari in de bib zijn. Dichter-performer Jee Kast schreef er voor iedereen die aan zijn tafeltje aanschoof een persoonlijk gedicht. Wie liever gedicht aan de deur geleverd zag, kon intekenen op een portie takeaway-poëzie. Wendy Slenders trok op zaterdag al van deur tot deur, op woensdag 2 februari doet ze dat nog eens opnieuw. Elke toeschouwer wordt trouwens verwend met een poëtisch geschenkje, dus grijp dinsdag of woensdag nog snel je kans. geva