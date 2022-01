Dichteres verstopt vijf gedichten in Zonhovense natuur

Zonhoven

Wie de volgende maanden de Zonhovense natuurgebieden in trekt, kan plots een kunstzinnig bord met een gedicht tegen komen. De Limburgse kunstenares DOiNK, de artiestennaam van Janine van Avendonk, heeft vijf gedichten verstopt in de verschillende natuurgebieden.

Janine heeft trouwens een speciale manier om tot haar gedichten te komen. “Ik scheur een bladzijde uit een oud boek, krant of tijdschrift. Daarna ga ik op zoek naar woorden die bij elkaar passen en die samen opnieuw iets poëtisch vormen”, vertelt ze. “Zo ontstaat een nieuw verborgen gedicht. Het is elke keer weer zoeken, maar ik verdwaal graag in teksten om iets moois tegen te komen.”

Dat verdwalen wil Janine de natuurliefhebbers ook laten beleven. Want door corona zijn we de lokale natuurgebieden en onze achtertuinen weer gaan ontdekken. Voor de gemeente Zonhoven maakte DOiNK vijf verborgen gedichten, telkens met een knipoog naar de lokale dierenwereld. Een plattegrond is verkrijgbaar in de bib, in het UITpunt of via zonhoven.bibliotheek.be/vrij-verdwalen. Er staat telkens aangegeven waar het gedicht zich bevindt, maar je kan natuurlijk ook op goed geluk gaan verdwalen. toro