Is een relatiecrisis de oorzaak van de afzeggingen van Adele? “Er is trouble in paradise”

Nog geen dag voordat haar reeks concerten in Las Vegas van start zou gaan, blies Adele de hele boel af. De oorzaak zou zijn dat haar show door onder andere covid nog lang niet gereed was. Nu gaan er echter steeds meer geruchten dat het om relatieproblemen zou gaan tussen Adele en haar lief Rich Paul.

Volgens een bron van The New York daily news, gaat het om “Trouble in paradise”, waardoor de zangeres (33) niet in staat is om op te treden. Ingewijden uit Adele‘s omgeving beweren dat ze tijdens de repetities steeds huilde en ze telkens moest stoppen om met Paul (40) te bellen. “Ze kon amper repeteren omdat ze constant middenin een emotionele uitbarsting zat.”

Het koppel is sinds begin 2021 bij elkaar.

Adele en Rich Paul — © Getty Images via AFP

Niet alleen de concertreeks in Las Vegas van de wereldster gaat niet door: ze heeft nu ook haar optreden op de Brit Awards geannuleerd. Die prijsuitreiking vindt volgende week, op 8 februari, plaats, en de organisatie zit dan ook met de handen in het haar. Dat melden bronnen aan The sun. “Ze spreken elke dag met haar team om te bekijken of er niets mogelijk is via een videolink. Het bezorgt hen hoofdpijn, maar ze willen haar er toch enorm graag bij. In welke vorm dan ook”, aldus een bron.