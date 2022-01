VIDEO. Het duel waarvan de hele racewereld nageniet: “Ik heb geweend op weg naar de pitlane”

De autosportwereld smult nog na van de ontknoping van de 24 Uur van Daytona, waar Laurens Vanthoor en Mathieu Jaminet met elkaar bikkelden tot de laatste meters, op en soms over het randje. Het eindigde in een spin voor Vanthoor, die achteraf sportief de hand schudde met de Fransman. Autosport van de bovenste plank.

Het duel om de zege in de GT-klasse stelde de algemene zege in Daytona helemaal in de schaduw. Laurens Vanthoor en de Fransman Mathieu Jaminet, allebei fabrieksrijder voor Porsche, gingen tot het gaatje voor de zege in de 24 Uur van Daytona, waar een fel begeerde Rolex aan vasthangt. Rondenlang bikkelden ze deur-aan-deur en bumper-tegen-bumper, en af en toe vloog een stuk koestwerk van een auto af. Jaminet haalde het, nadat hij zijn 911 magistraal onder controle hield bij een laatste wanhoopspoging van Vanthoor.

Laurens Vanthoor. — © Juergen Tap

“Ik had een duidelijk doel: na mijn zeges in Spa, Nürburgring en Le Mans was ik vastberaden om met Daytona het kwartet vol te maken”, reageerde Vanthoor. “Ik heb er alles voor gedaan, maar het is niet gelukt. Ik zal die laatste ronden nog dikwijls afspelen in gedachten en ik heb geweend op weg naar de pitlane. Ik heb alles geprobeerd maar ik heb niet gewonnen. De besten hebben gewonnen. Dat was Pfaff Motorsports. Gefeliciteerd!” (mc)

LEES OOK. Jan Heylen grist een Rolex mee met zege in de 24 Uur van Daytona

Mathieu Jaminet voor Laurens Vanthoor, met Jan Heylen als bevoorrechte getuige. — © Porsche