Sporters OKE60 vieren 60-jarig jubileum van hun club

Maasmechelen

Door corona heeft OKE60 haar 60-jarig jubileum nog altijd niet kunnen vieren. “Maar dat gaat binnenkort gebeuren”, belooft Jef Hay, nog actief lid en een van de stichters van de sportclub die begin jaren 60 gesticht werd door enkele oud-gedienden van de tienerclub OKE (Ontspanningsclub Eisden) in Eisden Tuinwijk. “We begonnen met een zwemclub in het zwembad van de toenmalige jongensschool op de cité. Daarna werd er overgeschakeld naar een volleybalclub. We speelden 25 jaar VKS-competitie. Negen jaar lang organiseerden we een survivaltocht in de Ardennen en in het noorden van Frankrijk, gevolgd door ons jaarlijks sportkamp in Ouren. Intussen is de groep aangegroeid en tellen we 22 leden die elke dinsdagmiddag wandelen. En achteraf een pintje drinken”, lacht Jef. jth