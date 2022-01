OPROEP. Stookolieprijs verdrievoudigd: Heeft u het lastig om mazouttank te vullen?

Bree

In een jaar tijd is de prijs van stookolie verdrievoudigd. “Vorig jaar had ik nog 3.000 liter mazout voor 856 euro. Dit jaar betaalde ik 822 euro voor 1.000 liter. Na drie maanden stoken is die weer op”, zegt een lezer uit Bree. De man ziet in zijn omgeving veel mensen die het lastig hebben.