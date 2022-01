Hammenaar Kimmer Coppejans grijpt naast plaats op hoofdtabel in het Indiase Pune

Kimmer Coppejans (ATP 206) heeft zich maandag niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van het ATP-toernooi in het Indiase Pune (hard/430.530 dollar).

In de tweede kwalificatieronde verloor de Hammenaar met 7-6 (7/5) en 6-4 van de Italiaan Gian Marco Moroni (ATP 202). De match duurde een uur en 48 minuten. In zijn eerste wedstrijd had Coppejans de Kroaat Borna Gojo (ATP 281) verslagen met 3-6, 6-1 en 7-6 (9/7).

De 27-jarige Coppejans was de enige Belg op de tabel in Pune.