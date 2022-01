Bibliotheek Houthalen-Helchteren fleurt gemeente op met werken van lokale dichters

Houthalen-Helchteren

Naar aanleiding van gedichtendag deed de bibliotheek van Houthalen-Helchteren een oproep naar lokale dichters om gedichten te schrijven over de mooie natuur. Elf dichters stuurden samen 31 gedichten in. “Dat was boven onze verwachtingen”, vertelt Lida Philipsen van de bib. “Enkele van deze gedichten schreven we met speciale inkt op houten schijven, andere kan je met je gsm zien via een QR-code. Het was een hele klus om al die gedichten op de passende locatie te krijgen. Dat deed ik samen met Tiny en Christiane van ons team. Op onze website kan je alle gedichten integraal lezen, maar ze ter plaatse lezen tijdens een poëziewandeling is natuurlijk leuker.”

Renilde Peeters en haar vrienden lieten zich alvast verrassen in Kelchterhoef met een paddenstoelengedicht van François Didden aan Hoeve Mieneke. jli