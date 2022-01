Jamie Oliver is geen fan van kookwedstrijden, maar presenteert er nu zelf een

TV-chef Jamie Oliver (46) heeft bekend dat kookwedstrijden als The great British bake off en Masterchef niet zijn ding zijn. Toch presenteert hij binnenkort een nieuw programma dat veel wegheeft van … een kookwedstrijd.

De naked chef presenteert vanaf vandaag het programma The great cookbook challenge with Jamie Oliver, maar vertelt dat hij twijfelde om mee te doen, omdat hij niet van dit soort programma’ s houdt.

“Ik weet dat iedereen er dol op is, maar ik word er een beetje ongemakkelijk en nerveus van, het is een beetje stressvol, en niet mijn ding”, vertelt hij aan BBC News. ”Ik veroordeel de shows op zich niet, ik weet dat mensen ervan houden, maar het is nooit echt mijn ding geweest. Dus toen ik werd gevraagd om er zelf een te doen, was mijn eerste reactie niet bepaald positief”, gaat hij verder. ”Ik had nooit gedacht dat ik mee zou werken aan een wedstrijdprogramma, maar in dit geval is de prijs een boekcontract, dus het voelde anders. Het is echt, heel tastbaar en als je de juiste invalshoek en authenticiteit hebt, kan iedereen aan de wedstrijd meedoen”, zegt Jamie. ”Ik vind het eigenlijk een van de meest opwindende en leukste ervaring die ik in 25 jaar op televisie heb gehad.”

Voor The great cookbook challenge gaat hij in het hele land op zoek naar de volgende bestsellerauteur. Voor de serie gaan achttien koks naar Jamie‘s hoofdkantoor in Londen en strijden ze om een kookboekcontract.

Oliver zelf heeft inmiddels 47 miljoen exemplaren van zijn 26 kookboeken verkocht en sleepte een Bafta, een Emmy en een MBE in de wacht sinds hij in 1997 als sous-chef in The River Cafe aan de slag ging. In 1999 kreeg zijn eigen BBC-serie, The naked chef, en de rest is geschiedenis.