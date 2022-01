Bree brengt stickerboek uit vol toffe plekjes in de stad

Bree

Het stadsbestuur van Bree heeft voor het eerst een heus stickerboek uitgegeven. “Het boek telt 68 pagina’s, vol met toffe plekken in Bree en is helemaal gemaakt op maat van een jong publiek”, legt Tine Meus van de Breese dienst communicatie uit. “Zo zijn er bijvoorbeeld 34 verenigingen die hun jeugdwerking voorstellen in het boek. Alle leerlingen van de lagere school kregen al een exemplaar, maar je kan het ook gaan afhalen in de bibliotheek of he stadhuis. De stickers worden uitgedeeld bij de lokale handelaars.” pabr