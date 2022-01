Fietsbieb in Oudsbergen nu ook online bereikbaar

Oudsbergen

De Oudsbergse fietsbieb wordt uitgebaat door een tiental enthousiaste vrijwilligers. “In de fietsbib kunnen jonge gezinnen kinderfietsjes lenen aan een zacht prijsje. Zo kunnen ze heel wat geld besparen”, vertelt Mathieu Reynders. “Momenteel worden er 130 fietsjes verhuurd bij ons. In ons magazijn staan nog eens een 100-tal fietsen uitgestald, klaar om uitgeleend te worden.”

Het team van de fietsbib bestaat uit mekaniekers, administratieve en losse medewerkers die overal inspringen waar nodig. “Dus hebben we nood aan een grotere locatie”, zegt Mathieu. “Elke laatste zaterdag van de maand zijn we open van 10 tot 12 uur. Wil je vooraf een fiets uitkiezen, dat kan online via fietsbieb.be, want we zijn sinds kort ook online bereikbaar.” rdr