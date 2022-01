Davidsfonds schenkt 1.000 euro aan schoolbibbonnen aan ’t Schakeltje

Dilsen-Stokkem

De leden van Davidsfonds Dilsen-Stokkem kunnen hun jaarlijks lidgeld spenderen om hun persoonlijke bibliotheek aan te vullen. “Maar sinds twee jaar kunnen ze hun bibbon ook schenken aan een school”, vertelt voorzitter May Vos. “Dit jaar schenken de leden hun boekenbon aan de school ’t Schakeltje Dilsen-Stokkem.” Het gaat om boekenbonnen van 40 euro met een totaalbedrag van 1.000 euro. “Het is altijd plezant om leerlingen in een school een geschenk te geven”, zegt Agnes Schreurs. “We maakten een plechtig moment van de overhandiging en we hebben heel wat blije hartjes gezien.”

“Met een bedrag van 1.000 euro kunnen we inderdaad onze boekenkast stevig aanvullen”, zegt directeur Rob Segers van ’t Schakeltje. “Zo kunnen de leerlingen binnenkort lezen in mooie, nieuwe en leerrijke boeken. Door meer boeken kunnen we de leesvaardigheid, woordenschat en algemene kennis van onze leerlingen verbeteren.” “Mooi om te horen”, knipoogt May Vos. “Alle Davidsfonds-leden wensen de leerlingen en het schoolteam alvast veel leesplezier.” mmd