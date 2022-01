Vijf hongerstakers naar rechtbank om papieren af te dwingen

Vijf van de 475 mensen zonder papieren die vorig jaar meededen aan een hongerstaking spannen een kort geding aan om het akkoord af te dwingen dat in juli met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) was gesloten.

In mei gingen 475 mensen zonder papieren in hongerstaking in de Begijnhofkerk, aan de ULB en de VUB in Brussel, met de eis dat hun verblijf in België zou worden geregulariseerd. De hongerstaking eindigde op 21 juli nadat Mahdi zich ertoe had verbonden om bepaalde richtlijnen in overweging te nemen voor de behandeling van hun verzoek, dat individueel moest gebeuren.

Volgens woordvoerder Tarik Chaoui van de Union des Sans-papiers pour la Régularisation en advocate Marie Doutrepont blijkt dat slechts een honderdtal van de 475 dossiers die bij de Dienst Vreemdelingenzaken zijn ingediend, al behandeld zijn. “De meerderheid van de beslissingen is negatief en schendt de engagementen die Sammy Mahdi heeft genomen”, stellen ze maandag in een mededeling.

Volgens de mededeling hebben vijf hongerstakers nu besloten over te gaan tot een kort geding om het akkoord af te dwingen. Ze krijgen steun van l’Association pour la Défense du Droit des Étrangers (ADDE), la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers (CIRÉ) et la Ligue des Droits Humains (LDH).

Staatssecretaris Mahdi reageerde op Radio 1: “Men moet niet denken via de rechtbank papieren te kunnen krijgen”, zei hij.

De zaak wordt op 2 februari bepleit voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Die ochtend vindt ook een actie plaats op het Poelaertplein.