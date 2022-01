50 jaar getrouwd: Michel en Suzanne in Korspel

Beringen

Michel Agricola (71) en Suzanne Kaerts (70) uit Korspel vierden hun gouden jubileum. Suzanne werkte bij het stadsbestuur van Beringen op het secretariaat. Michel werkte in de munitiefabriek PRB in Balen en bij TI Group in Beringen. Ze hebben drie kinderen, vier kleinkinderen en een pluskleinzoon. Nu gaan Michel en Suzanne nog graag op vakantie, zowel naar zuiderse bestemmingen als naar Noorwegen. Ze wandelen graag en in de zomermaanden fietsen ze veel. Michel gaat ook duiken en Suzanne maakt wenskaarten en kaarsen en doet aan bloemschikken.