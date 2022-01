60 jaar getrouwd: Martin en Miet in Koersel

Beringen

Martin Vandervelpen (82) en Miet Walis (80) uit Koersel vierden hun diamanten bruiloft. Martin werkte in de mijn van Zwartberg, Eisden en Winterslag en de laatste 13 jaar bij Ford Genk. Miet was werkzaam bij Philips en in de keuken van de Fordfabriek Genk. Ze hebben twee kinderen (Eddy, overleden in 1991, en Sylvie) en een kleinkind. Nu genieten ze van hun vrije tijd. Oost, West, thuis best is hun leuze en grote uitstappen naar verre landen hoeven voor hen niet.