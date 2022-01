COLUMN Jo Lambrechts: Corona, vier op een rij

Jo Lambrechts schrijft een column over het dagelijkse leven in Kortessem.

Sinds maart 2020 belandde België in een gigantische pandemie. Niemand had kunnen voorspellen dat dit zo ernstig was en dat we er zelfs nog jaren mee zullen moeten leven. Al vier varianten. Voor Kortessem viel het in het begin nogal mee, doch uiteindelijk deelden ook wij in de malaise. Volgens Siensano waren er deze maand in Kortessem meer dan 970 besmettingen. Dus meer dan 10 procent van onze dorpsgenoten werd deze maand besmet, wat bijzonder veel is! En het blijft maar stijgen.

Op 6 februari organiseert de Gemeente een 10.000-wensen wandeling. Toch vreemd gezien men vele mensen laat samentroepen. Een ideale broeihaard voor besmettingen? Ik denk dan aan de grote groepen betogers en winkelaars. Misschien is het wel de bedoeling dat iedereen in Kortessem corona zou krijgen? Na een tiental dagen is iedereen dan coronavrij en zou het probleem helemaal van de baan zijn. Dat is natuurlijk simplistisch denken, doch de risicogroepen zouden hier erg onder kunnen lijden.

Rond Kerstmis heb ik zelf corona gekregen. Vreemd genoeg testte ik eerst negatief en ‘s anderendaags positief. Vermoeidheid, koorts, erge keel- en hoofdpijn speelden mij weken parten. Uiteindelijk bleken wij alle vier positief. Hopeloos vier op een rij in quarantaine. Gelukkig waren er enkele dorpsgenoten die soep kwamen brengen en voor ons gingen shoppen. Op zo'n momenten leer je je echte vrienden kennen.

Toch vraag ik me af waar ik corona zou kunnen opgelopen hebben. Ik kreeg eind september mijn boosterprik. Ik ben al jaren niet meer op vakantie durven gaan, begeef me niet in grote menigten en doe alleen essentiële shops met mijn mondmasker. Ik ontsmet telkens alles en als ik thuis kom nog eens. Gezien mijn NET-kanker wilde ik geen enkel risico lopen. Dan zie je verdorie nonchalante mensen rondlopen die alle opgelegde normen negeren. Dat vind ik dit zo egoïstisch en respectloos naar risicopatiënten toe. Meestal zijn dit simpele groepen en negativisten. Als virologen normen opleggen, heeft dat een doel en moeten wij ons daar aan houden. Toch? Als je dan hoort dat twee derde van de patiënten op intensieve niet-gevaccineerden zijn, spreekt dat boekdelen. Patiënten die bijvoorbeeld levensbedreigende acties nodig hebben, moeten dan soms wijken en dat vind ik onaanvaardbaar. De betogers in de manifestatie tegen corona zijn op 11 miljoen inwoners te verwaarlozen, toch krijgen ze veel aandacht in de media. Zeker als je van die groep nog de hooligans aftrekt.

Volgens de virologen zullen we er nog jaren mee moeten leven, doch als de pandemie stilletjes aan een coronagriepje wordt, zullen we weer meer vrijheid hebben. Hoopvol kijken we uit naar snelle omkering zodat ons sociaal dorpsleven, waar we allemaal naar snakken, weer op gang komt. Nog even volhouden. We willen geen 10.000 wensen, maar slechts één wens: gezond zijn