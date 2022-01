Femma Koersel-Steenveld op borrelwandeling

De tocht startte aan zwembad De Merel in Heppen (Leopoldsburg). Aan de Lourdesgrot in Ham werd halt gehouden voor het traditionele borrelmoment. De banken waren nat en de lucht was nog dreigend, maar toch werd het een fijn samenzijn. De chocoladelikeur en de warme chocomelk smaakten en de regen bleef gelukkig uit. Daarna ging de tocht weer verder naar de Merel. Na ongeveer 5 kilometer wandelen, konden degenen die dat wouden de namiddag afsluiten met een drankje in de cafetaria van het zwembad.