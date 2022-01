Zorghuis Limburg toost op hun vrijwilligers

Op zaterdag 29 januari toostten de vrijwilligers in Zorghuis Limburg op een boeiend en inspirerend 2022. Een nieuw jaar waarin ze weer voor vele kankerpatiënten de deuren willen openzetten en hen de kans bieden er tot rust te komen, zich omringd te voelen en zo hun behandeling vol te houden, terwijl hun mantelzorgers de kans krijgen er even tussenuit te gaan.

Het vrijwilligersteam van het Zorghuis Limburg is er weer helemaal klaar voor. De start van het nieuwe jaar was voor hen dé kans om nog eens te genieten van een gezellig samenzijn met een glaasje en warm hapje.

Wil jij ook deel uitmaken van deze enthousiaste groep fantastische vrijwilligers en heb je nog enkele uurtjes vrij waarin jij je tijd zinvol wil besteden? Neem dan contact op via info@zorghuislimburg.be of telefonisch via 011/76.71.01. De coördinator maakt graag wat tijd voor jou vrij voor wat meer uitleg of om je te ontvangen aan de Hazerikstraat 13 in Koersel voor een kennismaking en rondleiding