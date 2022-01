Vrienden van overleden Yves zamelen 2.500 euro in voor Jan Degraen fonds

De jaarlijkse Christmas Ride Run Walk, een initiatief van Yves Thomis die in 2017 overleed, kon het voorbije jaar helaas niet doorgaan. De vriendengroep bleef niet bij de pakken zitten en organiseerde een wafelverkoop in de plaats. Zo zamelden ze maar liefst 2.500 euro in voor het Jan Degraen fonds.

Vanop zijn sterfbed slaagde de doodzieke Yves Thomis in december 2017 erin om de Christmas Ride Run Walk nog op poten te zetten. Het was zijn laatste wens. Hierdoor ontstond een fantastisch team, een vriendengroep die de wens van Yves elk jaar nog verder zet.

Met pijn in het hart moesten de organisatoren de geplande vierde editie van de Christmas Ride Run Walk op 12 december 2021 echter annuleren door de coronamaatregelen. Maar door de geplande activiteiten te vervangen met een wafelverkoop, konden de vrienden deze actie toch met groot succes afsluiten. De opbrengst van het evenement gaat telkens naar het Jan Degraen fonds vzw, een fonds dat extra comfort verzorgt voor leukemiepatiënten in de ziekenhuizen van UZ Leuven en het Jessaziekenhuis in Hasselt. Dit jaar werd er zo toch nog 2.500 ingezameld voor het goede doel. Het Christmas Ride Run Walk-team dankt iedereen voor zijn steun. De vierde editie is intussen verplaatst naar 11 december 2022 .