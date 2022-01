Lommel SK trekt 17-jarige Hongaarse aanvaller Zalan Vancsa aan

In twaalf duels voor MTK Boedapest scoorde Vancsa twee keer. In de voorrondes van de Uefa Youth League zorgde hij in vier duels voor vijf doelpunten en twee assists. Eén doelpunt in die Youth League maakte hij tegen de beloften van KRC Genk.

Vancsa stond in de belangstelling van een aantal andere clubs, maar koos voor het project van de City Football Group. Hij tekent een contract tot de zomer van 2024.

© Dick Demey

