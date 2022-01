Twee jonge agenten doodgeschoten tijdens verkeerscontrole in Duitsland

In het westen van Duitsland zijn twee politieagenten doodgeschoten tijdens een verkeerscontrole. Er is een zoektocht geopend naar de daders, automobilisten krijgen het dringende verzoek geen lifters mee te nemen. Dat meldt de politie van Kaiserlautern.

Een 29-jarige man en een 24-jarige vrouw, allebei politieagenten, waren maandagochtend bestuurders aan het controleren toen ze rond 4.20 uur neergeschoten werden in Kusel, in het westen van Duitsland. Ze konden zelf nog via de politieradio om versterking vragen, maar alle hulp kwam te laat: ze overleden ter plaatse.

In welke omstandigheden de schietpartij zich voorgedaan heeft, is nog heel onduidelijk. Een politiewoordvoerder zegt dat de twee aankondigden dat ze een controle zouden uitvoeren bij een voertuig dat eraan kwam. “Snel daarna vielen de schoten”, klinkt het.

Wie de dader of daders zijn of met welke wagen die/ze zich verplaatst of verplaatsen, is evenmin duidelijk. De politie is een klopjacht gestart en vraagt met aandrang aan automobilisten in de regio om geen lifters mee te nemen.