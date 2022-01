Taliban hebben meer dan honderd ex-leden van veiligheidsdiensten of vorige regime gedood

LEES OOK. President Biden eist vrijlating van door taliban gegijzelde Amerikaan

Manua, de VN-missie in Afghanistan, zegt meer dan honderd geloofwaardige meldingen van dergelijke moorden te hebben ontvangen sinds de taliban in augustus vorig jaar de macht hebben overgenomen in het Aziatische land. In ruim twee derde van de gevallen gaat het om “de facto buitengerechtelijke executies, begaan door de autoriteiten of hun leden”.

“Ondanks aankondigingen van een algehele amnestie voor voormalige leden van de regering, veiligheidstroepen en mensen die voor buitenlandse militairen werkten, heeft Manua aanhoudend geloofwaardige meldingen ontvangen van moorden, gedwongen verdwijningen en andere misdrijven tegen deze personen”, zo vermeldt het rapport van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres.

Willekeur

Bovendien “worden mensenrechtenactivisten en medewerkers van de media nog steeds het slachtoffer van aanvallen, intimidatie, pesterijen, willekeurige arrestaties, mishandelingen en moorden”, zo staat nog in het rapport.

In het document is ook sprake van ernstige beperkingen van de mensenrechten sinds de machtsgreep van de taliban. Vooral de vrouwenrechten en het recht op manifesteren zijn erop achteruitgegaan. Volgens de VN gaat het om “een volledig sociaal en economisch systeem dat aan het verdwijnen is”.