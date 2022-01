Partner van Peter R. de Vries treedt voor het eerst uit anonimiteit: “De aanslag had voorkomen kunnen worden”

De partner van Peter R. de Vries is zondagavond voor het eerst uit de anonimiteit getreden. Zes jaar lang had Tahmina Akefi (39) een relatie met de bekende Nederlandse misdaadjournalist. In de WNL-documentaire Vertrouwelijk! vertelt ze onder meer dat zij en De Vries gevolgd werden in de weken voor de moord. Daarnaast zegt ze dat de misdaadjournalist “is afgeslacht omdat het systeem opnieuw faalde”.

Tahmina Akefi is een journalist en schrijfster. Ze werkte onder meer voor de Nederlandse openbare omroep NOS en schreef twee boeken. Momenteel presenteert ze programma’s op de regionale zender TV Rijnmond. In de documentaire blikt ze onder meer terug op de weken en dagen voor de moordaanslag van 6 juli 2021. Zo werd het koppel al meerdere keren gevolgd in Amsterdam, terwijl ze vanwege hun trouwplannen daar juwelen uitzochten. “Wij waren bezig met de toekomst, terwijl het plan om hem af te maken al klaarlag”, zegt de journaliste met tranen in haar ogen.

Akefi en De Vries trokken na een van de achtervolgingen, op 28 juni, aan de bel bij de autoriteiten. “Dat is zo opvallend geweest, dat het bij de politie is gemeld. Maar daar is niks mee gedaan. Helemaal niks. Die melding is pas na de aanslag boven water gekomen. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat er een melding binnenkomt dat Peter R. de Vries, vertrouwenspersoon van de kroongetuige, is achtervolgd en dat daar niks mee wordt gedaan. Dan hadden alle alarmbellen af moeten gaan.”

De Vries zou zich volgens Akefi onder meer kwaad hebben gemaakt over de laconieke houding van de autoriteiten. Zo had hij een afspraak met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid maar kreeg hij geen toestemming om in de garage te parkeren, waardoor hij een lang stuk over straat moest lopen. “Peter was woedend”, zegt Akefi. “Zo boos. Dit is hoe ze omgaan met mijn veiligheid, zei hij.”

Koppel zou dit jaar trouwen

In het begin van de documentaire vertelt Akefi over de ontmoeting met De Vries bij talkshow Pauw in 2015, waar het liefde op het eerste gezicht was tussen de twee. Akefi vertelt hoe diep de liefde tussen hen was. “Hij schreef talloze brieven voor me. Ook na zijn dood heb ik er nog vijf gevonden.” Ook vertelt ze dat er trouwplannen waren voor juni 2022. “Een mooie en waardige manier om uit de anonimiteit te treden”, omschrijft ze het zelf. “Maar die plannen zijn ons ontnomen.”

Maker Simon Vuyk legde zondagochtend in WNL op Zondag al uit waarom Akefi zes jaar anoniem wilde blijven. “Een van de belangrijkste redenen voor haar was om er niet van beschuldigd te worden dat ze Peter als kruiwagen gebruikte voor haar eigen carrière. Ze is relatief jong, stond aan het begin van haar carrière en wilde die op eigen kracht opbouwen. Dat heeft ze ook gedaan.”

De Vries en Akefi hadden al het plan om hun relatie openbaar te maken. “Alles was gericht op 2022”, vertelt Vuyk. “Dat is ook waarom de documentaire nu komt. Zij heeft daar enorm over geaarzeld. Maar voor haar was doorslaggevend: we zouden samen naar voren stappen, en dus doe ik het nu alleen.” Een andere belangrijke reden is het feit dat ze komende zomer van haar spreekrecht gebruik wil maken. In juni wordt de moordzaak inhoudelijk behandeld.

Communicatie slecht

Vuyk werkte 31 jaar samen met De Vries en vertelde in WNL op Zondag dat hij het moeilijk vond om als objectieve journalist naar de zaak te kijken. “De tragiek is zo groot”, lichtte hij toe. “Peter stapte primair in dat Marengoproces om het falen van de overheid tot dusver aan de kaak te stellen. Hoe kan het dat die broer werd vermoord? Hoe kon het gebeuren dat zijn advocaat vervolgens ook nog werd vermoord? Uiteindelijk krijg je steeds meer het gevoel dat de geschiedenis zich bij hem heeft herhaald.”

“De communicatie was zo ongelooflijk slecht”, vervolgde Vuyk zijn verhaal. “Als je daarover nadenkt, zijn de tranen weg en word ik meteen ongelooflijk boos. Peter heeft daar tussentijds zo vaak over verteld. Je kwam er maar niet tussen. Bellen, afspraken maken en dan als antwoord krijgen: Binnen drie weken kom ik er op terug. Dan wist je dat je over twee maanden moest vragen: Wanneer zijn die drie weken van jou om? En dan gaat het over leven en dood, nadat er al twee moorden waren gepleegd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid moet dit echt naar boven gaan trekken. Als dat niet gebeurt, weet ik het ook niet meer.”