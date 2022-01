Stadspark, ’t Speelhof en de vesten in Sint-Truiden gesloten door storm Corrie

Storm Corrie raast maandag over ons land. In Limburg is nog tot de avond een code geel van kracht. Het KMI verwacht rukwinden tussen 75 en 85 km/uur, die lokaal nog feller kunnen zijn.

LEES OOK. Storm Corrie komt eraan: KMI waarschuwt met code geel voor stormtij, regen en felle windstoten

Als voorzorgsmaatregel heeft burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) beslist om de toegang tot het stadspark, ’t Speelhof en de vesten maandag vanaf 10.00 uur voor onbepaalde duur te sluiten. Er wordt ook gevraagd om geen auto’s onder bomen te parkeren. Het stadsbestuur vraagt om de borden ‘niet betreden bij storm’ in bosrijke omgevingen te respecteren en een extra oogje in het zeil te houden voor wie kwetsbaar en hulpbehoevend is.

In geval van stormschade of wateroverlast, contacteert u de brandweer op het nummer 1722. Enkel bij acuut gevaar kan het nummer 112 gebeld worden. siol