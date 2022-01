Olympische Winterspelen in gedrang? Skeletoni Kim Meylemans test positief op corona

Slecht nieuws voor Team Belgium vanuit Peking. Vier dagen voor de start van de Olympische Winterspelen heeft Kim Meylemans zondag bij aankomst op de luchthaven positief getest op corona. De skeletoni zit nu in een quarantainehotel in de Chinese hoofdstad. De 25-jarige Alkense moet pas op 11 februari in actie komen en mag nog hoop koesteren op deelname aan de Spelen. Zeker omdat ze rond Nieuwjaar al besmet werd met de omikronvariant van het coronavirus.

Kim Meylemans reisde afgelopen zaterdag met een ruime Belgische delegatie vanuit Zaventem naar Peking. Op de luchthaven onderging ze zoals iedere passagier verplicht een coronatest. Die bleek positief. Op dat moment zat ze - in afwachting van het resultaat - al op haar kamer in het olympisch dorp. Daarop onderging Meylemans een tweede test, die negatief was. “Hierna moest Kim, zoals voorzien in het testprotocol, een derde test ondergaan, die als positief wordt beschouwd”, meldt het BOIC. “Ze heeft haar kamer niet meer kunnen verlaten sinds het eerste testresultaat. Meylemans werd ondertussen naar een quarantaine-hotel gebracht.”

© BELGA

Kim Meylemans liep al rond Nieuwjaar een omikronbesmetting op, waardoor ze een tijdje buiten strijd was. Het lijkt dan ook verwonderlijk dat ze een tweede keer op een maand tijd besmet zou zijn geraakt. “Gezien het feit dat de positieve testresultaten het gevolg kunnen zijn van een eerdere COVID-19 besmetting van de betrokken atlete, heeft het BOIC een formeel verzoek ingediend bij het Medical Expert Panel van het Organisatiecomité van de Olympische Spelen”, zegt het BOIC. “Na grondig onderzoek zijn er geen gevolgen vastgesteld voor de andere leden van de delegatie van Team Belgium.” Een bijzondere commissie van het Internationaal Olympisch Comité buigt zich nu over het individueel geval van Meylemans. Zij zullen- uiteraard ook afhankelijk van de resultaten van verdere tests - bepalen hoe lang onze landgenote nog in quarantaine zal moeten blijven.

De individuele competitie van het skeleton bij de vrouwen staat pas op 11 en 12 februari op het olympisch programma. Meylemans hoeft alle hoop op deelname nog niet te begraven. Vervelend is het uiteraard wel, want zo kan de Limburgse in tegenstelling tot haar concurrentes niet trainen op de lastige olympische baan. “Uiteraard betreurt het BOIC ten zeerste deze situatie en hoopt het dat dit de verdere deelname van de atlete alsook van andere leden van de delegatie niet in het gedrang brengt. Het BOIC leeft alvast mee met Kim en hoopt dat ze zo snel mogelijk haar quarantaine kan verlaten.” Zaterdag liet Meylemans op Brussels Airport weten dat haar coach Raphael Maier donderdag vals positief had getest.

Meylemans is een outsider voor een medaille. Toen ze rond Nieuwjaar een omikronbesmetting opliep, stond ze op de vijfde plaats in de Wereldbeker. Op een testevenement op de olympische piste in oktober zette ze tijdens de tweede run de allersnelste tijd neer.

© BELGA

176 coronabesmettingen tot nu toe

De organisatoren van de Olympische Winterspelen in Peking hebben maandag 37 nieuwe coronabesmettingen genoteerd. Dat brengt het totale aantal op 176 gevallen. Een ruime meerderheid van de nieuwe besmettingen, 28 bij wie acht atleten of officials, werd vastgesteld bij mensen die in China toekwamen. De andere negen gevallen zijn geregistreerd bij personen die deel uitmaken van de gesloten olympische bubbel.

