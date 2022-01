GEMEENTERAAD. Dorpshuis voor Bocholtenaren gaat dit najaar open

Bocholt

Wegenonderhoud: Schepen Erik Vanmierlo kan in 2022 528.000 euro besteden aan het beheer en onderhoud en herstellen van gemeentewegen. Nieuwe Unie en Bocholt Beleeft pleiten voor het inventariseren en objectiveren van een wegenonderhoudsplan door middel van een prioriteitenlijst. Vanmierlo (Samen): “Het gedeelte tussen de Hamonterweg en de Kreylerstraat zal nu aangepakt worden. Voor het hele traject Weerterweg is het wachten op de resultaten van een studie.” De eerste raming voor herstellen van de Weerterweg varieert van 3,5 miljoen tot 8 miljoen euro.

Padel: TC Bocholt kan rekenen op de verlenging voor de uitbetaling van een renteloze lening, 180.000 euro voor de aanleg van vier padelterreinen. “Na overleg is er een gewijzigde bouwaanvraag ingediend om overlast met de buurt te voorkomen en kende het project vertraging”, zegt schepen van Sport Jan Verjans (Via).

Dorpshuis: Het Dorpshuis opent dit najaar. Toon Geusens (BB) vraagt of er nog een café nodig is in een omgeving waar een overaanbod aan horeca is. “Dorpshuis wordt een plek waar iedereen welkom is, de werking met de verenigingen primeert, met een horecagedeelte en een buurtboetiek. De uitbating en beheer geven we in concessie en zal in alle transparantie gebeuren”, belooft schepen Marc Vanherk (Via).

RUP Kaulille: Sara Vrolix en Tom Wertelaers (NU): “Kaulille-centrum heeft nood aan een bouwvisie en een RUP.” Toon Geusens (BB) ziet geen toekomst aan kwantiteit van woningen, wel ruimtelijke woonkwaliteit in elk kerkdorp. Schepen Bert Schelmans (N-VA) en burgemeester Stijn Van Baelen (Via) treden de mening van Geusens bij: “In Kaulille zijn de voorbije tien jaar tal van woonprojecten gerealiseerd. Een werkgroep zal onderzoeken hoe de gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling verder kan worden ontwikkeld.”