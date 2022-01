GEMEENTERAAD. Alkense gemeenteraad discussieert over Sportvelden en Hameestraat

Alken

RUP Sport- en Recreatievelden: Minister Demir schorste de beslissing van de gemeenteraad inzake ‘sportvelden’ van november. Open VLD stelt voor om de Broosveldsite definitief te schrappen en te kiezen voor de Langveldsite. André Vanhex vraagt dat het schepencollege met de Raad van Bestuur van KFC Alken de zaak bespreekt. “In dat waterzieke gebied kan er niet gevoetbald worden”, zegt hij. Schepen Frank Vroonen weerlegt: “Voor het betrokken gebied hebben de Provincie Limburg en het Vlaams departement Omgeving hun fiat gegeven voor de watervisie in het plan. Het hele gebied kan bovendien dienen voor wateropvang. Minister Demir dringt nu aan om de ingrepen en voorschriften nog meer afdoend te omschrijven. Dat zullen we dan ook zo snel mogelijk doen.” De oppositie eist en krijgt een extra gemeenteraad over deze zaak op 10 februari. “Trek uw botten aan, beste raadsleden, en ga ter plaatse eens kijken”, roept Vanhex op.

Fietspaden Hameestraat: Raadslid Kris Franssens (CD&V) krijgt veel vragen van de bewoners daar. Er komen fietspaden maar de geplande maximumsnelheid ligt er op 70 kilometer per uur. De buurtbewoners stellen voor om de snelheid te beperken tot 50 km/u. Franssens licht toe: “De bewoners zijn uiteraard vóór fietspaden, maar vinden dat er onnodig veel innames zijn. Kunnen we de plannen niet herbekijken? We kunnen sneller vooruitgaan door bijvoorbeeld naar die 50 per uur te gaan. Zo vermijden we procedures en komt het dossier evengoed in aanmerking voor de subsidies”, aldus Franssens. “De inwoners zitten met veel vragen.” Schepen van Mobiliteit Vroonen wijst erop dat bij wijzigingen aan het dossier er weer helemaal vanaf nul begonnen moet worden. “Dan worden we twee jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Ik zou ook naar die 50 per uur willen. Maar we zijn gebonden aan heel wat regels. En er worden wel degelijk individuele gesprekken gevoerd om alles goed uit te leggen. Die ontmoetingen verlopen constructief”, aldus de schepen.

Verdoken armoede: Kris Franssens wil horen welke acties er rond het opsporen van verborgen armoede reeds plaatsvonden en welke budgetten hiervoor zijn gebruikt. Hij vraagt ook naar het aanstellen van een armoedeambtenaar. De bevoegde schepen Pierrette Putzeys (N-VA) deelt de bezorgdheid en somt de genomen acties op. Er werden brieven en mails verstuurd, bijvoorbeeld naar bedrijven, met de vraag of er weet is van armoede. In het infoblad van de gemeente werd er ook gesensibiliseerd. De budgetten die werden uitgetrokken zijn o.a. 12.984 euro (consumptiebudget), 40.546 euro (covid-steun), 16.722 (aankoopbonnen), 3526 euro (psychisch welzijn) en 4962 euro (Sint-Vincentiusvereniging), waarbij die laatste er jaarlijks 2200 euro bovenop krijgt. Er bestaan ook afspraken met de scholen i.v.m. de lege brooddozen en er volgen nog een reeks budgetten voor sociale organisaties. “We gaan geen armoedeambtenaar aanstellen omdat we met heel veel mensen en organisaties al heel veel doen”, besluit Putzeys.