Jaar na ontslag bij Chelsea: Frank Lampard wordt nieuwe coach van Everton

Frank Lampard (43) wordt de nieuwe coach van Everton FC. Dat melden Engelse media. Een jaar na zijn ontslag bij Chelsea moet Lampard ervoor zorgen dat The Toffees zo snel mogelijk uit de gevarenzone komen. Momenteel staat Everton zestiende in de Premier League, amper vier punten boven een degradatieplaats.

Everton zat al sinds 16 januari zonder coach. De Spanjaard Rafael Benitez kreeg zijn ontslag na de pijnlijke nederlaag tegen Norwich City (2-1). Met een zestiende plaats in de Premier League presteren The Toffees dit seizoen ver onder de verwachtingen.

Het bestuur nam de tijd om naar de juiste vervanger van Benitez op zoek te gaan. Uiteindelijk was het Frank Lampard die hoofdaandeelhouder Farhad Moshiri overtuigde van zijn kunnen. Er is een akkoord over een contract van 2,5 jaar. Volgens Engelse media wordt Lampard binnenkort officieel voorgesteld als hoofdcoach.

Op 25 januari 2021 kreeg Lampard zijn ontslag na de mindere resultaten bij Chelsea, de club bij wie Lampard als speler uitgroeide tot een absolute legende. Eerder was hij ook al aan de slag als hoofdcoach van Derby County in de Championship. Nu moet hij van Everton weer een goeddraaiende middenmoter zien te maken.