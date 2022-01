Na concerten in Las Vegas annuleert Adele nu ook optreden op Brit Awards

Niet alleen de concertreeks in Las Vegas van wereldster Adele gaat niet door: ze heeft nu ook haar optreden op de Brit Awards geannuleerd. Die prijsuitreiking vindt volgende week, op 8 februari, plaats en de organisatie zit dan ook met de handen in het haar. Dat melden bronnen aan The sun.

Het zou de grote terugkeer worden van Adele. De Britse zangeres woont al enkele jaren in de VS en trad al vijf jaar niet op, maar na de release van haar nieuwe plaat had ze ook bevestigd om op 8 februari op te treden op de Brit Awards. Zij zou een of meerdere nummers zingen op de jaarlijkse awardshow, en daar werd al lange tijd naar uitgekeken.

Maar volgens The sun gaat het optreden niet door. Volgens een bron van de krant zou de beslissing om niet te zingen te maken kunnen hebben met de concertreeks in Las Vegas waar ze recent de stekker uitgetrokken heeft omdat er te veel besmettingen met het coronavirus zijn in haar crew. Nu al optreden zou de popdiva mogelijk niet te verantwoorden vinden tegenover de ontgoochelde fans in Las Vegas.

Hoofdpijn

De organisatie van de Brit Awards zit ondertussen wel met de handen in het haar. Hoe vervang je zo’n wereldster, en zeker in zo’n korte tijd? “Het is een zware klap”, zegt een bron in The sun. “Ze spreken elke dag met haar team om te bekijken of er niets mogelijk is via een videolink. Het bezorgt hen hoofdpijn, maar ze willen haar er toch enorm graag bij. In welke vorm dan ook.” Stel dat ze een award zou winnen, moet er ook iemand gevonden worden om die voor haar in ontvangst te nemen. “Veel grote namen hebben al nee gezegd.”

Stel dat het ook via videolink niet in orde komt, moet een vervanger gezocht worden. Daarvoor werd al gepolst bij Sam Smith, Ed Sheeran en Dua Lipa, maar volgens de krant is het onwaarschijnlijk dat die nu nog zullen toezeggen. “Ook Stormzy proberen ze nu te overtuigen.”