Storm Corrie komt eraan: KMI waarschuwt met code geel voor stormtij, regen en felle windstoten

Op goed weer hoeft maandag niemand te hopen. In het hele land is code geel afgekondigd tussen maandagochtend 4 uur en dinsdagochtend 4 uur. Het KMI verwacht rukwinden tussen 75 en 85 kilometer per uur verwacht, die lokaal nog iets feller kunnen zijn en hier en daar voor schade kunnen zorgen, en felle regen met vooral in de provincie Luik erg grote neerslaghoeveelheden. In de Ardennen zou het ook kunnen sneeuwen.

Vooral aan de kust wordt ook stormtij voorspeld door het KMI en het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Vlaamse Waterweg. De waterstanden zouden er door de stormachtige wind zo hoog kunnen worden dat plaatselijk staketsels blank komen te staan, vooral in combinatie met golfslag. Het wandelen op staketsels, kades en dijken is niet zonder gevaar. Wees daar waakzaam voor, raadt het Agentschap aan.

Ook de stad Antwerpen waarschuwt voor hoog water aan de Scheldekaaien en raadt daarom aan om niet te parken aan de waterkeringspoorten. Brussel sluit alle gewestelijke parken, bossen, natuurreservaten en het Zoniënwoud. “Kom niet in de buurt van bomen”, raadt Leefmilieu Brussel. In Oostende zijn de strekdammen afgesloten tot maandagnamiddag.

Het vermoeden van de weerdiensten is dat de storm niet heel hard tekeer zal gaan in ons land. Het ergste zou in de late namiddag in ieder geval voorbij moeten zijn, zo wordt voorspeld. Als er toch niet-dringende schade is, kan je terecht op het noodnummer 1722. Voor dringende schade of noodgevallen bel je wel nog naar 112.

Overlijdens

Storm Corrie heeft onder andere namen ook in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Duitsland geraasd en al wat schade veroorzaakt. Zo kwam Hamburg onder water te staan door een stormvloed, kwam in Polen een man van 27 om het leven toen een boom op zijn auto viel en overleden in het Verenigd Koninkrijk een 60-jarige vrouw en een jongen van 9.