Rapport toont razendsnelle achteruitgang van mediavrijheid in China: “Ongekende hindernissen”

Buitenlandcorrespondenten in China worden geconfronteerd met “ongekende hindernissen” bij hun berichtgeving vanuit het land, zo komt naar voren uit een jaarlijkse enquête die maandag door de Foreign Correspondents’ Club of China (FCCC) is gepubliceerd. Van de respondenten meent 99 procent dat de omstandigheden waarin zij werkt niet aan de internationale normen voldoen.

“De FCCC is bezorgd over de razendsnelle achteruitgang van de mediavrijheid in China”, stelde de organisatie in een verklaring. De buitenlandse journalisten maakten in de enquête onder meer melding van veelvuldig dreigementen over rechtszaken, online trollencampagnes en het uitzetten van collega’s.

In aanloop naar de Olympische Winterspelen in Peking, die vrijdag beginnen, uitte 60 procent van de 127 ondervraagde buitenlandse correspondenten kritiek op de ontoereikende informatie die de organisatoren over de evenementen verstrekken. Bijna een derde klaagt bovendien te zijn uitgesloten van evenementen die voor andere media wel toegankelijk zouden zijn.

Ook maakten sommige journalisten melding van afgewezen visa en van ongewenste controles, intimidatie en pesterijen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. “De verslaggeving vanuit China lijdt daaronder”, stelt de FCCC. Bijna twee derde van de ondervraagde correspondenten zegt dat zij ten minste één keer door politieagenten of andere overheidsfunctionarissen is verhinderd om verslag te doen van een nieuwsgebeurtenis.